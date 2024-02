Andrzej Sikorski i Ula Flisek z „Sanatorium miłości” są parą! Prawda wyszła na jaw!

Druga młodość Andrzeja Sikorskiego po „Sanatorium miłości”

Powiedzieć, że Andrzej Sikorski po „Sanatorium miłości” odnalazł drugą młodość, to jakby nie powiedzieć nic. Były piłkarz Legii Warszawa brał udział w 4. edycji „Sanatorium miłości” i w tym roku skończy 67 lat. Swoją sportową przygodę zaczął w wieku dziesięciu lat w rodzinnym klubie Warmia Olsztyn. Potem grał w Gwardii Warszawa i Legii – gdzie jest członkiem Galerii Sław. Wystąpił też w kadrze Polski. Po trzech operacjach kolana, przeszedł na piłkarską emeryturę, ale przez jakiś czas grał jeszcze w drugoligowych zespołach w Szwecji i Niemczech. Po skończonej karierze próbował sił jako biznesmen, zrozumiał jednak, że nie ma do tego talentu i wrócił do piłki. Obecnie jest trenerem w szkółce Barcelony w Warszawie.