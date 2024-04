Anna i Grzegorz Bardowscy świętowali 8. rocznicę ślubu! Przypominamy tę wyjątkową chwilę!

Anna i Grzegorz Bardowscy - historia miłości

Ich życie to właściwie gotowy materiał na film. Niektórzy do dzisiaj nie są w stanie uwierzyć, że dwójka obcych sobie ludzi poznała się w programie telewizyjnym, zakochała w sobie i od tego czasu idą razem przez życie! Tak właśnie jest w przypadku Anny i Grzegorza Bardowskich.

Był 2015 rok, gdy Grzegorz Bardowski postanowił zgłosić się do 2. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Jedną z dziewczyn, która napisała do niego list, była wówczas 24-letnia Ania, pochodząca z Kotliny Kłodzkiej, która od 5 lat mieszkała i pracowała we Wrocławiu. Tak się oboje sobie spodobali, że ich wspólna przygoda z programem „Rolnik szuka żony” zakończyła się związkiem, który następnie ewoluował w małżeństwo! Dzisiaj Bardowscy są także szczęśliwymi rodzicami dwójki dzieci! Można? Można!