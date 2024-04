Chryja na urodzinach gwiazdy „Rolnik szuka żony 4”! Bomba na banię, kończymy balet?

Kim jest Natalia Kwaśniewska?

Do programu przyjechała z Elbląga. Z wykształcenia filolog polski, z zawodu handlowiec, z zamiłowania tancerka, kinomanka, melomanka i kibic piłki nożnej. Świetna organizatorka czasu wolnego. Obdarzona przy tym lekkim piórem i łatwością wyrażania siebie w mowie i piśmie. Szuka mężczyzny dobrego i lojalnego, takiego, którego bez obaw będzie mogła wypuścić na wieczór z kolegami i który nie dopuści, by jej życie kiedykolwiek przestało być wielką przygodą. Nie bez znaczenia jest też chemia i pewien błysk w oku, bez którego poważnie myśleć o mężczyźnie nie podobna.

Skandal na imprezie urodzinowej Natalii z „Rolnik szuka żony”

Jak donosi Shownews.pl, po tym, gdy Kuba Kordi zwyzywał ochroniarzy, który nie chcieli go wpuścić do klubu, ci potraktowali go gazem! Jak widać, było nawet blisko bijatyki! Na miejsce została wezwana karetka. W geście solidarności z kolegą, z imprezy miał ulotnić się Waldemar Gilas.