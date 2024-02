Anna Michalska szukała męża w „Rolnik szuka żony 2”. Już nie wygląda tak, jak 9 lat temu!

Kim jest Anna Michalska z „Rolnika”?

Hoduje zwierzęta i ma ok. 20 ha gospodarstwa oraz 3 ha stawów. Jest samotną matką 8-letniego chłopca. Szuka kogoś wyjątkowego, kto będzie dla niej wsparciem na co dzień. Czy podczas programu znajdzie miłość swojego życia?

Był 2015 rok, gdy Anna Michalska postanowiła zgłosić się do 2. edycji programu „Rolnik szuka żony” . Było to wydarzenie historyczne, bowiem TVP zaprosiło do udziału w show pierwszą rolniczkę, która przed kamerami postanowiła poszukać męża. Widzowie byli bardzo ciekawi, jak potoczą się jej losy.

Anna Michalska znalazła miłość?

Anna Michalska nie narzekała na brak powodzenia w programie. Otrzymała rekordową wówczas liczbę listów, aczkolwiek kandydaci, których zaprosiła na swoje gospodarstwo, nie sprostali jej oczekiwaniom. Widzowie zapewne do dzisiaj pamiętają Mariusza, który po kilku dniach znajomości postanowił... oświadczyć się rolniczce! Widziała to cała Polska, a sama Anna Michalska później była zażenowana zachowaniem mężczyzny. Po programie krótko się spotykali, ale okazało się, że to nie to, czego oboje oczekują.