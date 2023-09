Anna-Maria Sieklucka pokazała brzuch! Gwiazda „365 dni” ciężko na to pracowała!

Zdjęcia, zrealizowane podczas kąpieli w wannie, powstały na wyjątkowych materiałach dużego formatu, eko płótnach - tapetach, których dotąd nikt jeszcze w fotografii artystycznej nie wykorzystywał.

Nagie sesje nie są łatwe. Zawsze dla osoby, która pozuje jest to wyjście ze strefy komfortu i po tym projekcie wiem, że nawet aktorki, które mają w swojej biografii sceny rozbierane w filmach, prywatnie mają problem z nagością. Dlatego tak ważne jest zaufanie i 51 kobiet tym zaufaniem mnie obdarzyło. Wspólnie odbyliśmy niezapomnianą podróż po emocjach. Każdy z nas jest wyjątkowy i wyjątkowe są nasze emocje od niepokoju, krępacji, strachu, zawstydzenia, po radość, bawienie się pianą, powrót do dzieciństwa. Dla mnie to też było emocjonalne przeżycie. Zobaczyłem, że w tych osobach drzemie zupełnie inna energia niż ta, z której znane są publicznie. Chciałbym, aby te zdjęcia przemówiły: Nie wstydź się pokazywać uczuć, emocji. Nie krępuj się tego, co masz pęknie. Nie krępuj się być sobą - mówi Bastek Czernek.