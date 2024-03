Annie Ostrowska i Seweryn Kiełpin z „Farmy 3” wylądowali razem w łóżku! Są parą?

Kim jest Seweryn Kiełpin?

Wyeliminowanie Seweryna Kiełpina z „Farmy 3” to jeden z najgorszych momentów większości widzów tego programu. Nie da się ukryć, że to właśnie Seweryn był faworytem wielu do zwycięstwa w show; nie pajacował, był szczery i uczciwy oraz nie knuł, w odróżnieniu od części innych uczestników. Seweryn ma 35 lat i jest byłym piłkarzem, który grał w Ekstraklasie. Obecnie mocno udziela się w mediach społecznościowych i sam siebie uważa za influencera. Na TikToku ma ponad 140 tysięcy obserwujących, natomiast na Instagramie przekroczył 100 tysięcy.