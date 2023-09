„Barwy szczęścia” odcinek 2838. Malwina wyznaje Natalii, że jest w ciąży! Jest tym faktem przerażona! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Co się wydarzy w 2838. odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

Sonia okłamuje Mateusza. Mówi synowi, że musi zostać z Kowalskimi, bo ona wyjeżdża do pracy za granicę. Zobowiązuje Dominikę, by obiecała jej dochowanie tajemnicy. Gdy z chłopcem chce porozmawiać sędzia, przed wydaniem zgody, by Kowalscy zostali jego prawnymi opiekunami, jest bliska paniki, że mały pozna jednak prawdę. Tymczasem Bogusia wraca do pracy w szkole, Mówi Beacie, że zamieszkała u koleżanki, bo wcale nie zamierza wrócić na odwyk, choć wie, że Damian właśnie tego od niej oczekuje. Kolejna rozmowa kobiety z synem szybko zmienia się w kłótnię, której świadkiem jest Kujawiak. Malwina wyznaje Natalii, że spodziewa się dziecka, Wcale jednak nie jest z tego powodu szczęśliwa - obawiając się, że w trakcie ciąży powróci jej choroba. Gdy Brodzińska przekazuje nowinę Hermanowi, ten wybucha radością. On jest przekonany, że oboje poradzą sobie ze wszystkimi problemami.