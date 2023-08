Beata Tyszkiewicz celebruje 85. urodziny. Rodzina legendarnej aktorki zdradziła, jaką niespodziankę dla niej szykują Magdalena Bohdanowicz

Beata Tyszkiewicz od kilku dobrych lat nie pokazuje się publicznie, tłumacząc to szacunkiem do widowni. Jedynym łącznikiem legendarnej aktorki z prasą jest m.in. jej córka, Karolina Wajda. Z okazji 85. urodzin gwiazdy jej córka zdradziła, co planują wraz z rodziną. Tego się nie da kupić za żadne pieniądze!