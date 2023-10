Tak wygląda młodszy brat Beaty Tyszkiewicz. Kiedyś myślano, że Krzysztof Tyszkiewicz jest... partnerem aktorki!

Beatę i Krzysztofa Tyszkiewiczów do dziś łączy wyjątkowa więź, która trwa od najmłodszych lat. Rodzeństwo nie raz opowiadało o swojej zażyłości na łamach mediów.

Wielką radością jest mieć kogoś takiego jak Beata. Mam do niej wielkie zaufanie i mogę jej powiedzieć prawdę, co w 99 proc. relacji międzyludzkich jest niemożliwe. Ludzie zazwyczaj obawiają się wyjawić komuś prawdę, powiedzieć, co myślą. Mogę jedynie porównać to do spowiedzi, kiedy – teoretycznie – człowiek wyrzuca z siebie wszystko i niczego nie zataja. Z bólem wspominam moją ostatnią spowiedź, do której przystąpiłem, kiedy moja córka szła do pierwszej komunii. Bardzo długo klęczałem i bolały mnie kolana. A przed Beatą nie muszę klęczeć - mówił Krzysztof Tyszkiewicz na łamach Gali, cytowany przez Vivę.