„Brat”. Agnieszka Grochowska gwiazdą nowego polskiego filmu. Będzie mocne kino?

O czym opowiada film „Brat”?

„Brat” to pełna emocji opowieść o nastoletnim zawodniku judo, który walczy o przetrwanie swojej rodziny po tym, jak jego ojciec trafił do więzienia. 14-letni Dawid (Filip Wiłkomirski) mógłby zostać mistrzem judo, gdyby nie jego wybuchowy temperament i agresja, które trudno mu kontrolować. To jedyne dziedzictwo, jakie ma po swoim brutalnym ojcu (Jacek Braciak), który odsiaduje wyrok w więzieniu. Dawid stara się spełnić oczekiwania matki (Agnieszka Grochowska), jednocześnie opiekując się swoim 9-letnim bratem Michałem (Tytus Szymczuk). Dostaje szansę, by odmienić swoje życie, kiedy zostaje zaproszony na ważny turniej judo w Gdańsku. Ale czy ma w sobie to, czego trzeba, aby wykorzystać tę jedyną w życiu okazję?