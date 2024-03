Daria Syta powala swoją urodą na kolana! Olśniewała na parkiecie „Tańca z gwiazdami”! Redakcja Telemagazyn

Wystartowała 14. edycja programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” i wygląda na to, że jesteśmy świadkami odrodzenia formatu. Program tym razem naprawdę naszpikowany jest gwiazdami, a nie jedynie krewnymi gwiazd, a widzowie są wręcz zmianami, jakie wywalczył Edward Miszczak. Mocno odświeżono skład tancerzy i wygląda na to, że jednym z największych odkryć będzie Daria Syta, która swoją urodą wręcz powala na kolana! Poznajcie ją bliżej!