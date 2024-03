Dawno niewidziany Stanisław Tym pokazał się publicznie! W jakiej formie jest 86-latek?

Premiera spektaklu „Ciemny grylaż”

O czym jest sztuka „Ciemny grylaż”?

Robimy sztukę historyczną „ku przestrodze”. Tekst pochodzi sprzed 40 lat, ale gdy z Krystyną Jandą przeczytaliśmy go po raz pierwszy, to doszliśmy do wniosku, że jest bardzo aktualny, napisany współczesnym językiem. Dziwiliśmy się, że nikt wcześniej po niego nie sięgnął - powiedział reżyser sztuki, Cezary Żak.

Gram rumuńskiego redaktora, który do redakcji przychodzi z zewnątrz. Ale cała ta redakcja jest jedną wielką propagandą i ściemą. Z Cezarym Żakiem, jako reżyserem, pracuję po raz pierwszy. Przyznaję - jest świetny. Ciepły, wspierający, zawsze przygotowany, ale też wymagający, w dobrym tego słowa znaczeniu - powiedział Wojciech Solarz.