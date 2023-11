Doskonałość Roku Twojego Stylu 2023. Zobacz zdjęcia! Urszula Dudziak zachwycała w eleganckim, nowoczesnym wydaniu!

Doskonałość Roku magazynu „Twój STYL” to największy i najbardziej prestiżowy konkurs kosmetyczny w Polsce. Statuetki są obiektem westchnień każdej firmy z wielkimi ambicjami, a jednocześnie obietnicą daną konsumentom, że warto przetestować produkty tych, którzy je zdobyli. Tytuł i logo Doskonałości Roku „Twojego STYLU” to bowiem wyraz uznania dla firm, a dla Czytelniczek - ważna wskazówka przy zakupowych wyborach.

6 listopada, w warszawskim hotelu VERTE - Autograph Collection obyła się finałowa gala 29. edycji konkursu. Na wykwintnej kolacji połączonej z rozdaniem nagród pojawili się przedstawiciele nominowanych firm, redaktorzy „Twojego STYLU”, eksperci z branży kosmetycznej, lekarze i jury konkursu. Galę tradycyjnie poprowadzili: Jacek Szmidt oraz Joanna Nojszewska. Statuetkę i prawo do użytkowania sygnatury Doskonałości Roku „Twojego STYLU” uzyskało aż 45 produktów, uporządkowanych do kilkunastu kategorii. Należy zauważyć, że tym razem królowały kosmetyki polskich marek.

Co roku podkreślamy, że nasz konkurs jest okazją do przeglądu tego, co dzieje się na rynku kosmetycznym. W tym roku jurorzy zaobserwowali, że kosmetyki tańsze są coraz lepsze. Zawierają składniki znane z aptek i gabinetów medycyny. Jury przyznało mniej nagród supereksluzywnych, a więcej polskim markom. To nas bardzo cieszy - powiedziała Joanna Nojszewska.

Przez długie wydawało się nam, że wyższa cena to również wysoka jakość. Były grupy klientów, którzy musieli wydać dużo, bo tylko wtedy mieli poczucie komfortu i prestiżu. Natomiast na przestrzeni wielu lat widzimy, że jest potężna ofensywa ze strony kosmetyków polskich, które mają zrównoważoną cenę, a jednocześnie sprawdzoną i wiarygodną jakość. Coraz bardziej przekonujemy się, że to co tańsze, wcale nie musi być gorsze. Ja w to mocno wierzę - dodał Jacek Szmidt, redaktor naczelny „Twojego STYLU”.

Zalet bycia jurorką w konkursie Doskonałość Roku „Twojego STYLU”, a jestem nią już ładnych paręnaście lat, jest wiele. Po pierwsze są to spotkania towarzyskie z innymi jurorami. Jest to także możliwość poznawania nowych kosmetyków, oczywiście ich testowania i obdarowywanie nimi przyjaciółek, rodziny i sąsiadek. Nie jestem w stanie ich nigdy sama zużyć - zadeklarowała z uśmiechem Magdalena Cielecka.

Smak zwycięstwa poczuli przedstawiciele marek: Kilian Paris za wodę perfumowaną Smoking Hot (zapach supereksluzywny), Boss za wodę perfumowaną Bottled Elixir (zapach wieczorowy), Yves Saint Laurent za wodę perfumowaną MYSLF (zapach dzienny), Molton Brown za wody perfumowane, żele i balsamy (zapachy i pielęgnacja), 111SKIN za Żel do pielęgnacji okolic oczu Celestial Black Diamond Contour Gel (pielęgnacja twarzy) oraz Soap for Globe za mydło, szampon i odżywka w kostce Strong & Fresh (pielęgnacja włosów i ciała).

Perfumy, które najbardziej lubię to te, które dobrze się utleniają na mojej skórze. Jeśli ktoś na ulicy skomplementuje mój zapach, wtedy wiem, że to dobry wybór. Perfumy łączą się z nami. Nie wszystkie te, które dobrze pachną na próbniku, do nas pasują. Zazwyczaj testuję na skórze i po dwóch godzinach już wszystko wiem. Nie wyobrażam sobie wyjść z domu bez zapachu. Do swojej stylizacji zawsze dobieram te odpowiednie - przyznał Robert Kupisz. Projektant również podkreślił, że z dumą wspiera polskie marki kosmetyczne. - Nie zawsze cena kosmetyku jest adekwatna do jego całości. Trzeba zauważać, że na polskim rynku dostępnych jest dużo firm, które wypuszczają dobre produkty, a wcale nie są one drogie. Zawsze sięgam właśnie po takie kosmetyki. Wspieram polskie marki - podsumował.

Partnerzy gali Doskonałość Roku 2023 „Twojego STYLU” to: Hotel Verte Warsaw - Autograph Collection, Remé, W. Legutko, Mesmetric - B&B Italia oraz YES Biżuteria - sponsor statuetek.

źródło: AKPA.