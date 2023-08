Dżoana Maloney z „40 kontra 20” szykuje się do ślubu! Kto skradł jej serce?

Poznałam go on-line podczas wakacji we włoskiej Puli. Byłam wtedy bardzo ostrożna w kontaktach z facetami, wręcz niedostępna, ale Lorenzo bardzo walczył o moją uwagę i uczucia. Ujęła mnie jego szczerość i to, że od samego początku traktował mnie jak księżniczkę. Znam jego rodzinę, on był u mnie w Polsce.