Elżbieta Romanowska bez stroju kąpielowego na basenie! Tak prowadząca „Nasz nowy dom” wypoczywa między nagraniami

Elżbieta Romanowska bez stroju kąpielowego

Niespełna 3 miesiące temu fani „Nasz nowy dom” przeżyli niemałe zaskoczenie. Nowy dyrektor programowy Polsatu Edward Miszczak, postanowił po 10 latach zwolnić Katarzynę Dowbor z roli prowadzącej programu i na jej miejsce zatrudnił Elżbietę Romanowską.

Choć początkowo decyzja o odejściu Katarzyny Dowbor wywołała lawinę krytyki na Edwarda Miszczaka, to zdaje się, że widzowie zaczynają pomału się przekonywać do tego, że to Ela Romanowska jesienią będzie odmieniać losy znajdujących się w potrzebie rodzin. Komplementów pod adresem aktorki nie szczędzi również ekipa „Nasz nowy dom”, której zdaniem współpraca z nią układa się wręcz fantastycznie!