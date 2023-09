„Emanet” odcinek 114. Zachowanie Yamana konfunduje Seher i Yusufa. Selim nawiązuje sojusz z... İkbal! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 114. w środę, 20.09.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Sultan bardzo przeżywa ostatnie dramatyczne wydarzenia i postanawia wyjechać na kilka dni do przyjaciółki, żeby o wszystkim zapomnieć. Ku zaskoczeniu Nedima, Yaman zmienia postawę i jak dawniej, postanawia osobiście wymierzać sprawiedliwość. Seher bardzo się o niego martwi, a on, kierując się troską o dziewczynę, traktuje ją oschle i ordynarnie. W podobny sposób zachowuje się wobec Yusufa, co bardzo martwi chłopca. W domu Alego zjawiają się Aye i Hasan. Aye jest bardzo bliską przyjaciółką Kiraz, a Hasan to jej chłopak, do którego uciekła, by uniknąć zaaranżowanego ślubu z obcym mężczyzną. Ali i Kiraz oferują młodym pomoc. Hasan jednak wzbudza w Kiraz podejrzenia. Ali zabrania Kiraz mieszać się w sprawy przyjaciółki. Selim prosi İkbal o pomoc w odzyskaniu Seher.