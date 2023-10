„Emanet” odcinek 136. Słowa Yusufa sprawiają, że urzędniczki ustępują. Yaman podejmuje decyzję, która załamuje Zuhal! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 136. w piątek, 20.10.2023, o godz. 15:55 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Wśród kandydatek wybranych przez matkę, İbrahim nie znajduje swojej przyszłej małżonki. Hayriye nie zamierza dać za wygraną. Słowa İbrahima o miłości dają Alemu do myślenia. Także Hayriye szybko zauważa chemię między Kiraz i Alim, ale para wraz z ciocią Sultan zgodnie temu zaprzecza. Zuhal wyrzuca Seher egoizm, przez co ta ma jeszcze większe wyrzuty sumienia. Nawet prawnicy Yamana nie są w stanie przekonać urzędniczek Opieki Społecznej. Chociaż kobiety nie mają wątpliwości, że Yusuf jest bardzo związany z ciocią i stryjkiem, zamierzają zabrać chłopca. Dopiero słowa Yusufa o tym, jak wiele znaczą dla niego Seher i Yaman, skłaniają je do zmiany decyzji. Seher nie posiada się z radości i bezzwłocznie pakuje rzeczy swoje i Yusufa, żeby przenieść się do drugiego domu. Za sprawą intrygi İkbal Nedim nie trafia na prawdziwego donosiciela. Yaman w ostatniej chwili postanawia jechać razem z Seher i Yusufem. Zuhal szaleje.