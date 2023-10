„Emanet” odcinek 137. Seher i Yaman rozkoszują się nowymi rolami i wspólnymi chwilami. Sielankę przerywa Zuhal! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 137. w poniedziałek, 23.10.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Yaman próbuje oswoić się z nową rolą. Choć jest nieco zdezorientowany, czerpie przyjemność z angażowania się w prace domowe. Yaman równocześnie imponuje Seher swoją zaradnością i umiejętnościami. Yusuf jest bardzo zadowolony z nowej sytuacji. Otwarcie wyznaje, że chciałby, aby Yaman i Seher byli jego rodzicami, co wprawia Seher w zakłopotanie. Zuhal nie jest w stanie znieść myśli, że Yaman spędza tyle czasu z Seher. Jedzie do ich domu pod pretekstem załatwienia służbowej sprawy. Gdy Yaman i Yusuf wychodzą do sklepu, Zuhal otwarcie atakuje Seher i oskarża ją o interesowność i nieczyste intencje. Zszokowana Seher zachowuje zimną krew i wyprasza Zuhal. Ibrahim zraża do siebie kolejne kandydatki na żonę. Kiraz nie wie, jak interpretować swoje uczucia i zachowanie. Ku jej zaskoczeniu w nocy odwiedza ją Begum. Była narzeczona komisarza każe tłumaczyć się Kiraz z tego, co jest między nią a Alim.