„Emanet” odcinek 138. Seher kupuje Yamanowi kapcie i szczoteczkę. İkbal przyłapuje Zuhal i pogrywa zdrowiem Ziyi! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Co się wydarzy w 138. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo”? Załamana Kiraz nie wie, co robić po wizycie Begum i słowach Hayriye. Seher kupuje Yamanowi kapcie i szczoteczkę do zębów, czym go rozczula. Zuhal w tym czasie zostaje przyłapana przez siostrę, a jej sekret poznaje także Neslihan! İkbal postanawia zagrać w bardzo nieczysty i perfidny sposób. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 138. odcinku serialu „Emanet”.