„Emanet” odcinek 154. Yaman daje Seher prezent. Zuhal ładuje ją na minę, ale przyszły mąż nie traci czujności! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Dziedzictwo” odcinek 154. w czwartek, 16.11.2023, o godz. 16:05 w TVP1! - sprawdź

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Yaman podarowuje Seher samochód. Teraz dziewczyna ma wszędzie jeździć z kierowcą. Seher jest skrępowana hojnością narzeczonego". Zuhal obwinia Seher o zachłanność i nieczyste intencje. Proponuje, aby dziewczyna udowodniła swoją uczciwość podpisując intercyzę. Seher podpisuje umowę i prosi o to również Yamana. Mężczyzna podejrzewa, że to prowokacja Zuhal. Seher natomiast nie ma pojęcia, że w dokumencie jest paragraf określający krótki okres ważności intercyzy. Ibrahim odwozi Czarną do domu. Tam orientuje się, że zaszła pomyłka i oskarżenia co do jej rozwiązłości były bezpodstawne. Po raz kolejny informuje Alego o swoich uczuciach. Komisarz jednak zdecydowanie tego nie aprobuje. İkbal namawia Selima, by pomógł jej zrealizować plan udaremnienia ślubu. Przekonuje mężczyznę, że to jedyny sposób, aby odzyskał Seher. Selim nie zgadza się na udział w intrydze. Tymczasem zażyłość Eli i Yamana coraz bardziej przeszkadza Seher.