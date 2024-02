„Emanet” odcinek 222. Złość i chęć zemsty aż kipią w Zuhal. Wpada na szalony i okrutny pomysł! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Wszyscy rozpaczają po śmierci Kiraz. Ali jest całkiem zdruzgotany, nie wyobraża sobie życia bez ukochanej. Z kondolencjami przychodzi także Selim, ale Frat go odprawia. Śmierć Kiraz daje Seher i Yamanowi do myślenia o tym jak ulotne jest życie i jak ważne jest by spędzać je z tymi, których się kocha. W więzieniu Zuhal musi znosić upokorzenia ze strony Melahat. Złość i wola zemsty aż w niej kipią. Na wieść o koneksjach Melahat, Zuhal proponuje jej porwanie İkbal dla okupu.

Zobacz, co się wydarzy w kolejnym odcinku - zdjęcia publikujemy w galerii!