„Emanet” odcinek 270. Seher odkrywa coraz więcej tajemnic, które Kevser zabrała do grobu! Yaman bije się z myślami [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Seher jest w szoku na wieść, że śmierć jej siostry to nie wypadek, ale morderstwo. Przysięga, że nie spocznie dopóki nie odnajdzie sprawcy. Yaman nie wierzy, że to Ziya mógł zabić İkbal. Stara się nie dopuszczać do siebie ewentualności, że jeśli to Ziya zabił İkbal, mógł też zabić Kevser. Ziya zupełnie traci kontakt z rzeczywistością, ma halucynacje, wydaje mu się, że to on wymierzył karę İkbal i Kevser za ich złe uczynki. Seher dowiaduje się od Adalet, że Kevser została posądzona o romans, a Yaman uwierzył w te oskarżenia. Seher ma żal do męża, że zwątpił w uczciwość jej siostry, a do tego nigdy wcześniej jej o tym nie wspomniał. İbrahim przygotowuje romantyczne oświadczyny. Udaje przed nią, że mają wziąć udział w policyjnej operacji.