„Emanet” odcinek 293. Zuhal wdraża swój plan. Wręcza Yamanowi materiały, które zmienią wszystko! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Seher jest wściekła, że po raz kolejny Yaman ratuje ją z tarapatów. Nie pozostawia mu jednak złudzeń i bezwzględnie zapewnia, że nic już nigdy ich nie połączy. Firat zapewnia zdruzgotaną Seher, że znajdzie sposób, by uwolnić ją od Yamana. Ziya uporczywie próbuje sobie przypomnieć dzień śmierci Kevser. Nie może zrozumieć, jak miałby zabić kogoś, kogo darzył sympatią i szacunkiem. Podwładni Alego mają dość komisarz Duygu. Postanawiają wprowadzić włoski strajk i celowo spowalniać tempo pracy. Ali jednak słyszy ich rozmowę i ku zaskoczeniu wszystkich broni Duygu, chwali jej rzetelność i krytykuje lekkomyślność i nieodpowiedzialne zachowanie zespołu. Nowa komisarz również słyszy jego słowa. Yaman jedzie do firmy na spotkanie z Zuhal, która ma przejąć udziały po Ikbal. Zuhal wyraża skruchę i prosi o wybaczenie. Na dowód uczciwych intencji daje mu nagranie obciążające Ikbal. Tymczasem Seher i Yusuf postanawiają odwiedzić Ziyę w szpitalu. Na wieść o tym, Yaman natychmiast udaje się do szpitala, w obawie, że jego brat przyzna się do zabicia Kevser.