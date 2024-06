„Emanet” odcinek 298. Seher nie traktuje poważnie ostrzeżeń męża! Nie wie, że była z Yusufem na celowniku! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu „Emanet”:

Yaman robi wszystko, by Ziya przypomniał sobie dzień śmierci Kevser. Choć stan Ziyi się polepsza, a on sam jest prawie pewien, że nie doprowadził do śmierci szwagierki, mężczyzna nadal ma mętlik w głowie i nie może sobie przypomnieć traumatycznych zdarzeń z przeszłości. Podczas rozmowy lekarka sugeruje Yamanowi, że powrót do domu jako miejsca zdarzenia mógłby pomóc Ziyi odzyskać pamięć. Mimo ostrzeżeń Yamana, Seher zabiera Yusufa na plac zabaw. Kobieta nie ma pojęcia, że człowiek Camgoza ma ją na celowniku. Gdy pojawia się Yaman i kategorycznie każe im wracać do domu, Seher stawia opór. Jest przekonana, że mężczyzna okłamuje ją w kwestii zagrożenia. Postanawia jak najszybciej odnaleźć dowody, które obciążą Yamana w sprawie przemytu broni. Znalezione przez nią zdjęcia i esemesy uświadamiają jej jednak, że Yaman porwał towar Camgoza, by uwolnić ją z rąk Selima. Sultan składa na Semrę skargę. Na komendzie Duygu jest zmuszona wyjawić Alemu i Sultan chorobę matki. Poruszona Sultan wycofuje skargę i zaprasza obie kobiety na kolację.