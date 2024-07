„Emanet” odcinek 308. Ali zostaje ranny na oczach Duygu! Seher wpada w histerię, więc Yaman decyduje się na TO! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Przed nami 308. odcinek tureckiego serialu „Dziedzictwo”. Szykujcie się, drodzy widzowie - to będzie odcinek pełen emocji! Dojdzie do strzelaniny, w której Ali ranny! Seher z kolei wpadnie w histerię, więc Yaman zdecyduje się na zaskakujący krok. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 308. odcinku „Emanet”.