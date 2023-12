„Emanet” odcinki 167-175. Co się wydarzy? Yaman i Seher ruszą w podróż poślubną, a Zuhal przyjmie kilka mocnych ciosów! Redakcja Telemagazyn

Nadchodzące odcinki tureckiego serialu „Dziedzictwo” to niezła dawka emocji! Po bajkowym ślubie Seher i Yamana nad Zuhal zbiorą się ciemne chmury. Tego, co się wydarzy żadna z nich nie zdoła przewidzieć... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w nadchodzących odcinkach „Emanet”.