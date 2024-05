Ewa Sitarz z 5. edycji „Sanatorium miłości” kompletnie odmieniona! Widzowie mogą jej teraz nie poznać!

ZOBACZ ZDJĘCIA ODMIENIONEJ EWY SITARZ

Ewa Sitarz – jedna z najatrakcyjniejszych pań z „Sanatorium miłości 5” od kilku miesięcy mieszka sobie w Hiszpanii. Przeniosła się tam nie tylko dla słońca i witamimy D, ważniejsza była ekonomiczna kalkulacja: wynajem apartamentu w Hiszpanii kosztował ja taniej niż mieszkanie w Polsce, które musiała wynajmować na czas budowy domu. Ewa liczyć potrafi i zawsze podejmuje trafne decyzje, ale nie spodziewała się, że w Hiszpanii zyska... figurę modelki! Jak do tego doszło?

Ważyłam 70 kilogramów a teraz na wadze jest 62 przy wzroście 170 cm. Sama siebie nie poznaję w lustrze! Nie jest to zasługa ognistego romansu, choć była na to szansa. Moja metamorfoza ma kilka źródeł – mówi nam Ewa i puszcza wesoło oko. - Po pierwsze przed wylotem do Hiszpanii oczyściłam umysł i ciało w ośrodku Waldtour z dietą doktor Dąbrowskiej. Nie ominęłam nawet czyszczenia jelita u słynnego doktora Borysa Boligara. Na miejscu zapisałam się na siłownię, ale szybko z niej zrezygnowałam, bo… ważniejszy okazał się taniec – wyznaje nam Ewa.