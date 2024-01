Fagata była idolką młodzieży. Teraz zbija krocie na swoich roznegliżowanych zdjęciach!

Kim jest Fagata?

Fagata naprawdę nazywa się Agata Fąk i według informacji, jakie znalazły się w sieci, urodziła się 24 sierpnia 2000 roku. Pochodzi z małej miejscowości pod Koninem. Fagata popularność w Internecie zdobyła w 2020 roku, gdy związała się z youtuberem Stuartem Burtonem i dołączyła do Teamu X. Dzisiaj ta relacja to już przeszłość, a kilka miesięcy temu sieć podbijały głosowe nagrania Fagaty, jakoby Stuu miał być dla niej planem B, bo wcześniej związana była z pewnym piłkarzem, który miał... skąpić pieniędzy na swoją wybrankę. Ile w tym prawdy? Zapewne wiedzą to tylko sami zainteresowani.