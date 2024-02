„Farma 3” odcinek 21. Renata pierwszą finalistką 3. edycji programu!? Amanda nie mogła w to uwierzyć!

„Farma 3” odcinek 21 - co się wydarzyło?

Nowy tydzień na farmie rozpoczął się od odważnej deklaracji Renaty. Ostrzegła ona wszystkich przed posiadanym przez nią amuletem, twierdząc, że dzięki posiadanemu amuletowi jej nominacja może się dla nominującego bardzo źle skończyć. Zaskoczyła też stwierdzeniem, że dzięki mocy amuletu, jest już praktycznie pierwszą finalistką tej edycji programu! Reszta farmerów z Amandą na czele zachodziła w głowę, czy to faktycznie może być prawda, czy Renia jedynie blefuje, by uniknąć nominacji.

Niedługo później na farmie pojawiły się Marcelina Zawadzka i Ilona Krawczyńska, które zorganizowały kolejną radę farmy. Jak oceniono na niej rządy Amandy? Marta i Tobiasz wyrażali się o niej w samych superlatywach. Prowadzące zapytały również o konflikt Reni i Amandy. Skończyło się to karczemną kłótnią, w której Amanda nazwała Renatę walniętą nastolatką, zaś ta jej odpowiedziała, że jest bardzo toksyczną osobą i stwierdziła, że zrobi wszystko, aby Amanda nie doszła do finału. Ta odpowiedziała jej praktycznie to samo i oficjalnie rozpoczęła się otwarta wojna między dwoma farmerkami. Jednocześnie prowadzące zdradziły moce talizmanu Reni i zdemaskowały jej blef.