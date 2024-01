„Farma 3” odcinek 8. Tomasz pierwszym mężczyzną, który opuści program? Zebrały się nad nim czarne chmury

Wygląda na to, że farmerzy wyciągnęli wnioski z poprzedniego odcinka i tym razem na początku dnia zajęli się najpierw zwierzętami, a nie sobą. Następnie drużyny farmerów zmagały się z przedzielonymi im zadaniami. Po tym, jak Tomek zawalił sprawę z traktorem, który miał pomóc farmerom prze sianokosach, dało się wyczuć wyraźną niechęć do niego ze strony pozostałych farmerów. Czyżby stał się pierwszym kandydatem do nominacji? Z pewnością w zyskaniu sympatii nie pomógł mu jego pomysł, by do budowy kurnika wykorzystać elementy z łóżek farmerów. Skoro on śpi na podłodze, pozostali też mogą. Jak nie trudno się domyślić, reszta uczestników dość szybko odrzuciła tę myśl.

Budowa kurnika nie odbywała się bez problemów. Marcin i Tomek wciąż spierali się o to, czyja wizja kurnika jest lepsza, ostatecznie udało im się jakoś dojść do porozumienia. Mimo to, nadal brakowało im materiałów do ukończenia kurnika, więc zaczęli oni podkradać je grupie od szklarni, gdzie praca szła najlepiej ze wszystkich drużyn.

W drużynie od sianokosów doszło do spięcia między Renatą i Amandą. 49-latka skrytykowała wygląd Amandy, a konkretniej jej liczne tatuaże. Stwierdziła, że na starość może ona żałować decyzji o kolejnych tatuażach na ciele i twarzy. Ponadto, jeśli Amanda zdecydowałaby się w przyszłości na dziecko, to zdaniem Reni będzie mogło się ono wstydzić tego, jak wygląda jego mama. Amanda skwitowała mądrości Renaty stwierdzeniem, że ludzie mało inteligentni oceniają innych po okładce. Renata, gdy to usłyszała, to dosłownie ją zatkało.