Grzegorz Wons kocha ją do szaleństwa od ponad 50 lat! Tak wygląda jego żona Alicja. „Wytrwaliśmy, bo jesteśmy sobie przeznaczeni”

Grzegorz Wons, którego znakomita część kojarzy z serialem „Ranczo” czy z „Kabareciku” Olgi Lipińskiej, od ponad pół wieku jest szczęśliwie zakochany. Jego żona Alicja zawróciła mu w głowie jeszcze w liceum! Nie zawsze było między nimi kolorowo, a życie postawiło niejedno wyzwanie. Poznajcie niezwykłą historię ich miłości!

Grzegorz Wons - co o nim wiemy

Grzegorz Wons to urodzony 28 marca 1952 r. w Poznaniu polski aktor teatralny, filmowy oraz dubbingowy z bogatym dorobkiem. Wielu widzów kojarzy go przede wszystkim ze słynnego „Kabareciku” Olgi Lipińskiej czy też serialu „Ranczo”, „Klan”, „Na Wspólnej”.

Choć w jego rodzinie nie było artystycznych tradycji, on sam zdecydował, że chce się związać ze sztuką, choć nie spotkało się to z aprobatą jego rodziców i trzech sióstr. - Zawsze byłem traktowany przez swoją rodzinę, mówiąc najdelikatniej, jako wyrzutek. Postępowałem zawsze wbrew temu, czego ode mnie oczekiwano i czego po mnie się spodziewano - wyznał w wywiadzie dla Polskiego Radia. Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu, zaś w 1976 ukończył studia na PWST w Warszawie. Obecnie jest wykładowcą tej uczelni. To właśnie w liceum, w 1972 roku, poznał swoją wielką miłość życia, Alicję. On szykował się do matury, ona - rozpoczynała naukę. Oczarował ją ponoć występując w konkursie recytatorskim.

Historia miłości Grzegorza i Alicji Wonsów

Grzegorz i Alicja Wonsowie, po kilku latach od poznania się, stanęli na ślubnym kobiercu w 1978 r. Wons po ukończeniu PWST rozpoczął pracę w Teatrze na Woli; przyjmował go sam Tadeusz Łomnicki, był także asystentem Gustawa Holoubka. To właśnie z teatru dostał służbowe, małe mieszkanie, które sam wyremontował. Jego żona do dziś darzy je sentymentem, choć po narodzinach dzieci - córki Adrianny i syna Jakuba - stało się dość ciasne. Aktor, by nauczyć się ról w spokoju, miał zamykać się w łazience! Panujące wówczas czasy dla aktora były nieciekawe i aby wyżywić rodzinę, jak wielu Polaków, wyjechał za granicę do pracy fizycznej. - To były straszne czasy. Nie było co dzieciom dać do jedzenia, nie mówiąc już o ubraniach i innych przyjemnościach. Pamiętam te straszne tetrowe pieluchy, które prało się codziennie. To było nieludzkie - wspominał w rozmowie z Alicją Dopierałą w tygodniku „Świat i ludzie”.

Ten trudny test małżeństwo Wonsów zdało celująco, a to, czego sobie nawzajem dowiedli, tylko umocniło ich relację. On do dziś docenia wsparcie, jakie okazała żona, ona - nie może się nachwalić zaradności i odpowiedzialności, jaką wówczas wykazał. - Nie zawsze życie układało nam się tak, jakbyśmy chcieli. Nie mieliśmy pieniędzy, nieobce nam były kłótnie i stresy, przeżywaliśmy radości i załamania. Ale wytrwaliśmy, bo jesteśmy sobie przeznaczeni - przytacza słowa aktora VIVA!. - Miłość nie jest uczuciem stałym. Mówię o swoim skromnym doświadczeniu. Ta pierwsza namiętność, to zauroczenie w końcu wygasa, dlatego trzeba znaleźć sposoby, żeby związek się nie rozpadł. Myślę tu o szacunku, przyjaźni, zaufaniu - mówił w rozmowie z Faktem.

Dziś małżeństwo spełnia się w roli dziadków; ich syn Jakub ze związku z Hanną Konarowską doczekał się w 2011 r. córeczki Zosi. Są również dziadkami przyszywanymi dla dzieci Anny Muchy, z którą obecnie ich syn jest w związku. Zobaczcie zdjęcia zakochanych. Ich uczucie nie gaśnie od ponad pół wieku!

