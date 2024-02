Gwiazdor „Zatoki szpiegów” jest 16 lat młodszy od swojej ukochanej! Poznajcie historię Bartosza Gelnera i Magdaleny Cieleckiej

Bartosz Gelner zachwyca w kinie i teatrze

Bartosz Gelner to jeden z najzdolniejszych polskich aktorów. Każdy, kto chociaż raz widział, co urodzony w 1988 roku artysta robi na teatralnych deskach, nie powinien mieć co do tego żadnych wątpliwości. Gelner bawi się swoja grą i czerpie z aktorstwa pełną przyjemność. Takie rzeczy widać. Zresztą fakt, że należy do zespołu Nowego Teatru w Warszawie, gdzie dyrektorem artystycznym jest Krzysztof Warlikowski, mówi sam za siebie.

Bartosz Gelner ma za sobą wiele ról, w których miał szansę się wykazać. Zapewne wielu fanów do dzisiaj pamięta niezwykle emocjonalny film „Płynące wieżowce” z 2013 roku. To była tak mocna kreacja, że wiele osób właśnie do dzisiaj Gelnera pamięta z tej roli, a nie chociażby popularnego serialu „Barwy szczęścia”, z którym był związany aż do 2016 roku! Później Bartosz Gelner pokazał co potrafi w takich tytułach jak m.in. „Szadź”, „Sexify” czy „Gry rodzinne”. Obecnie widzowie mogą podziwiać go w serialu TVP pt. „Zatoka szpiegów”, który pozytywne recenzje zdobywa nawet w zagranicznej prasie!