„Halo tu Polsat”. Katarzyna Cichopek nową ulubienicą Miszczaka? Doniesienia o transferze Macieja Kurzajewskiego rozjuszyły Paulinę Smaszcz! Redakcja Telemagazyn

Ledwo co media obiegła wieść, że Katarzyna Cichopek poprowadzi nowe randkowe show Polsatu, a już okazuje się, że to niejedyna fucha, jaką dał jej Edward Miszczak. Jak donoszą media, gwiazda „M jak miłość” ponownie będzie miała okazję sprawdzić się w doskonale znanym formacie i to z ukochanym u boku.