Imieniny Kamila. Najbliższe wypadają 15.09. Wiersze imieninowe dla Kamila

Kamil jest skryty i zamknięty w sobie. Jest bardzo tajemniczy, co sprawia, że ludzie do niego lgną, szczególnie kobiety. To spokojny i statyczny mężczyzna. Opanowany w każdej sytuacji. Z nikim nie dzieli się swoimi rozterkami i problemami. Kamil to dobry mąż i ojciec. Jednak nie znosi manifestowania uczuć. W relacjach z partnerką jest dosyć zimny i oszczędny w uczuciach. Jednak stara się dbać o dom, a jego rodzinie nigdy niczego nie zabraknie. Kamil wybiera zawody, które wymagają precyzji. Nie lubi, gdy dużo się dzieje. Woli skupić się na kilku konkretnych obowiązkach.

Wiersze na imieniny Kamila

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Kamilowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy...

Kochany, z okazji imienin życzę Ci

ust całowanych, policzków głaskanych,

ramion ukochanych i chwil wyczekiwanych...

Wiązankę najpiękniejszych życzeń Imieninowych:

długich lat życia, szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszelkiej pomyślności

życzy,…

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.