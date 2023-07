Imieniny Tymona. Najbliższe wypadają 28.07. Najpiękniejsze wiersze imieninowe dla Tymona

Tymon jest osobą szczerą i pewną siebie. Zawsze mówi to co myśli i nie straszne mu dalsze konsekwencje. Ma dużo energii i jest otwarty na świat. Ma wielu przyjaciół, z którymi często spędza wolny czas. Znajomi cenią go za prawdomówność i bezpośredniość. W pracy jest ambitny i lubi wykonywać swoje obowiązki. Cechuje go dynamiczność w działaniu i potrafi podejmować szybkie decyzje. Umie pracować po presją i nie straszny mu stres w pracy. Potrzebuje różnorodności zadań, aby nie popaść w rutynę.

Wiersze na imieniny Tymona

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Tymonowi, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Radości, miłości, przyjemności,

małych odległości, przydatnych umiejętności,

skuteczności, wydajności,

wszelkiej pomyślności

w dniu imienin życzy...

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, miłości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

