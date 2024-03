Irena Strasburger była wielką miłością Karola Strasburgera. Spędzili razem ponad 30 lat! Ich szczęście przerwała potworna tragedia

Karol Strasburger to urodzony 2 lipca 1947 r. w Warszawie polski aktor teatralny i filmowy oraz prezenter telewizyjny, od 1994 roku będący także gospodarzem programu „Familiada”. To właśnie z nim jest obecnie najmocniej kojarzony, choć ma na koncie znacznie więcej osiągnięć oraz bogatą filmografię. W 2019 roku poślubił swoją wieloletnią agentkę, urodzoną w 1984 roku Małgorzatę Weremczuk. Para doczekała się córki - Laury. Strasburger został ojcem w wieku 72 lat. Nie jest to jednak jego pierwszy związek.