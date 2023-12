Jako Janusz Tracz przeszedł do historii polskich seriali. Co się stało z aktorem, który grał słynny czarny charakter w „Plebanii”?

Dariusz Kowalski stworzył najczarniejszy charakter polskich seriali

„Plebania” do dziś jest uważana za jeden z najpopularniejszych polskich seriali. Choć jej emisja zakończyła się w 2012 roku, to wielu widzów do dziś wspomina ją z sentymentem. Niewątpliwie niemała w tym zasługa postaci serialowego Janusza Tracza. Był on najbogatszym mieszkańcem Tulczyna, demonicznym biznesmenem, gangsterem i jednocześnie byłym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. W tę rolę przez 12 lat fenomenalnie wcielał się Dariusz Kowalski. To właśnie utalentowany aktor sprawił, że postać Janusza Tracza obrosła legendą i do dziś jest uważana za najczarniejszy charakter w historii polskich seriali.