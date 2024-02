Janusz Chabior był wampirem, Włóczykijem, gangsterem i oficerem SB. Wybitny aktor od lat zachwyca na ekranie!

Janusz Chabior to wielokrotnie nagradzany aktor filmowy, teatralny i telewizyjny. Pochodzący z Legnicy aktor początkowo zastanawiał się nad karierą marynarza, ale stanęło na aktorstwie. W 1989 roku ukończył w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy „SKiBA" we Wrocławiu specjalizację teatralną. Jednak nie od razu zawędrował do teatru - w swoim życiu pracował w Hucie Miedzi „Legnica", Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Legnicy i w Londynie jako lokaj.