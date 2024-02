Janusz Gajos długo szukał prawdziwej miłości. Dała mu jego dopiero czwarta żona, Elżbieta. Poznajcie ich historię

Janusz Gajos to legenda

Janusz Gajos to postać, której przedstawiać nie trzeba. Legenda kina i teatru - to chyba odpowiednie określenie wobec giganta aktorstwa. Janusz Gajos urodził się 23 września 1939 roku w Dąbrowie Górniczej. W 1965 roku ukończył Wydział Aktorski PWSTiF w Łodzi i w tym samym roku zadebiutował na teatralnych deskach.

Pierwsza żona Janusza Gajosa

Zoja była pierwszą żoną Janusza Gajosa. Jak przypomina viva.pl, poznali się... w szpitalu, do którego Gajos trafił po tym, jak na planie serialu „Czterej pancerni i pies” najechała na niego ciężarówka. Para szybko się pobrała i zamieszkała razem w Domu Aktora w Łodzi. Niestety, wieczna nieobecność Gajosa w domu zabiła tę relację, a żona aktora zostawiła go dla... jego kolegi, Janusza Herdera.

Kolejne małżeństwa Janusza Gajosa

Później Janusz Gajos przeniósł się do Warszawy, gdzie poznał swoją drugą żonę, Ewę Miodyńską. Kobieta zachwycała na deskach Teatru Syrena. Wyglądało na to, że Gajos i Miodyńska kochają się do szaleństwa, ale ponownie coś się wypaliło i to był koniec.