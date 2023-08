Jest młoda, piękna i szalenie zdolna! Sydney Sweeney zachwyca na ekranie! Właśnie dała aktorski popis w „Reality”!

Sydney Sweeney - zapamiętajcie to imię i nazwisko, bo o młodej amerykańskiej aktorce będzie coraz głośniej! Jeszcze niedawno mogliśmy oglądać ją w charakterystycznej roli w serialu „Euforia”, a teraz zachwyca w filmie „Reality”, gdzie pokazuje pełną paletę swoich umiejętności aktorskich! Sprawdźcie, kim jest Sydney Sweeney! Ile ma lat?

Kim jest Sydney Sweeney?

Sydney Sweeney urodziła się 12 września 1997 roku w Spokane w Waszyngtonie. Aktorstwo w jej życiu pojawiło się dość niespodziewanie. Młoda aktorka swoją karierę rozpoczęła w 2009 roku, gdy pojawiła się w dwóch niezależnych filmach: „Poppies: Odyssey of an Opium Eater” oraz „ZMD: Zombies of Mass Destruction”. Horrorową ekspansję Sweeney kontynuowała rok później, gdy pojawiła się w filmie „Oddział”. 2011 rok przyniósł telewizyjny film „Gwiazdy i włamywacze”.

„Opowieść podręcznej” otwiera drzwi

Pierwszy „większy” film, w którym zagrała Sydney Sweeney to „Pająki” z 2013 roku. Następnie przyszedł czas na „Angels in Stardust” (2014) z Alicią Silverstone w roli głównej, „Nieustępliwą” (2015), „Akademię sztuk walki” (2015) i „Odnaleźć Emmę” (2015). Kolejne produkcje w aktorskim CV to wciąż zbyt mało znaczące tytuły, aż w 2017 roku pojawiła się prawdziwa petarda, która zmieniła wiele - Sweeney znalazła się w obsadzie serialu „Opowieść podręcznej”. I to było to, co pięknej aktorce otworzyło drzwi.

Sydney Sweeney odkryciem „Euforii”

Już rok później Sydney Sweeney zagrała w serialu „Ostre przedmioty”, filmie „Tajemnice Silver Lake”, a także stała się jedną z twarzy netfliksowego serialu „Everything Sucks!”. Nic więc dziwnego, że aktorką zainteresowali się również reżyserzy obsady „Euforii” HBO, gdzie Sydney Sweeney była prawdziwym odkryciem! Widać, że młoda aktorka nie boi się odważnych scen, co idealnie wpasowało się w wizję twórców „Euforii”. Później zauważył ją Quentin Tarantino i obsadził w niedużej roli w „Pewnego razu w Hollywood”.

Rozkwit kariery

Obecnie kariera Sydney Sweeney rozkwita. W 2020 roku zagrała w filmie „Nokturn”, horrorze „Nocne kły” oraz filmie Amazona pt. „Kiedy nikt nie patrzy”. Rok 2021 przyniósł jej kolejny hit w karierze, pod postacią głośnego serialu „Biały Lotos”, gdzie jej rola zachwyciła widzów i krytyków!

Obecnie na ekranach polskich kin oglądać możemy świetny film „Reality”, który zachwycił publiczność i krytyków podczas tegorocznego Berlinale. W dziele wyreżyserowanym przez Tinę Satter Sydney Sweeney wciela się w postać Reality Winner, młodej tłumaczki, która odpowiadała za wyciek do mediów dokumentów na temat rosyjskich ingerencji w amerykańskie wybory prezydenckie. To, jak ten film jest najeżony emocjami, jest wręcz nie do opisania! Sydney Sweeney kradnie w „Reality” każdą scenę!