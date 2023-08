„Klan”. Barbara Bursztynowicz jest ze swoim mężem prawie pół wieku! Nadal czule się o nim wypowiada. Taka miłość się nie zdarza?

Barbara i Jacek Bursztynowiczowie są małżeństwem od 46 lat. Pobrali się 2 października 1976 r. w Warszawie. Ślubu udzielił im ksiądz Jan Twardowski. Od lat uchodzą za jedną z najlepiej dobranych par w show biznesie, ale jak mówi aktorka, nawet im zdarzają się małżeńskie kłótnie.

Nie mamy aż takich temperamentów ostrych, ale kłócimy się. Jesteśmy bardzo różnymi osobami. Na szczęście nigdy nie trwamy w gniewie zbyt długo. Nie ma u nas cichych dni. Obrażamy się na siebie najwyżej na kilka godzin, albo krócej. Nie warto się na siebie gniewać, bo szkoda życia. Często wiemy o co się zaraz pokłócimy, a mimo to jedno drugie prowokuje i to jest straszne, ale to dla oczyszczenia związku. Nie jesteśmy nudni wobec siebie (uśmiech). Ciągle lubimy ze sobą przebywać i ze sobą rozmawiać, wymieniamy ze sobą poglądy na różne tematy. Umiemy się słuchać nawzajem. Znamy się jak łyse konie. Ja już wiem, kiedy mój mąż powie „nie” - ujawniła Barbara Bursztynowicz w wywiadzie dla "Super Expressu".