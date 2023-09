„Klan”. Jako serialowa Halszka doprowadziła do śmierć Ryśka! Co dziś robi piękna Jolanta Mrotek?

Jolanta Mrotek -kim jest?

Jolanta Mrotek urodziła się 17 maja 1970 roku w Trzebiatowie. Aktorka jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie, a początkowo swoją przyszłość wiązała z nauką. Jak to się stało, że została aktorką? -Potrafiłam godzinami ślęczeć w laboratorium, wykonując niezliczone doświadczenia z chemii i biologii. Uwielbiałam to. Biały fartuch, szkło laboratoryjne i zapach niezliczonych odczynników. Mój syn odziedziczył to po mnie w genach. Fascynowała mnie też astronomia. Miłość do science fiction towarzyszy mi całe życie. Pasjami czytałam książki o innych wymiarach, czarnych dziurach i zakrzywianiu czasoprzestrzeni. Życie zdecydowało za mnie, czym się zajęłam na stałe. Kiedy ukończyłam szkoły muzyczne pierwszego i drugiego stopnia, moja profesor od śpiewu zabrała mnie do Gdyni na egzaminy do słynnej szkoły Baduszkowej. Było bardzo ciężko. Trzysta osób i tylko piętnaście miejsc. Udało się - opowiadała w rozmowie z Natalią Kamińską dla portalu Przedsiebiorcy.eu.