„Klub”. Nowy turecki serial na Netflix będzie hitem? Sprawdź, o czym jest produkcja znad Bosforu

Tureckie seriale to nie tylko Telewizja Polska, ale i Netflix! W ofercie streamingowego giganta nie brakuje ciekawych propozycji. Jedną z najnowszym jest serial „Klub”, który właśnie zadebiutował na Netflix.

Pijackie błędy, ucieczka i widmo skandalu. Oto, co się wydarzy w kolejnych odcinkach

O czym jest serial „Klub”

Rok 1960. Na tureckiej scenie politycznej dojdzie wkrótce do radykalnych przetasowań. Również stambulskie życie towarzyskie i rozrywkowe zmieni się nie do poznania. Celebi i Matilda walczą z uciskiem i próbują utrzymać jedność wśród wszystkich z kręgu klubu Stambuł. Rasel, która musiała przedwcześnie dorosnąć, jest teraz matką 5-letniej Rany i walczy o to, aby jej rodzina mogła być razem - czytamy w opisie produkcji.