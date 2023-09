„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 14. Czas pożegnań i niespodziewanych spotkań. Nie tego się spodziewała na wieść o nowych Islanderach!

W Kręgu Ognia zebrały się Wyspiątka, by przekazać Karolinie swoje zdanie na temat par, które zdaniem Islanderów są najmniej dopasowane. Każdy duet miał cały dzień na to, aby się zastanowić kogo wytypować wśród swojego grona. Decyzją wszystkich Wyspiątek – po zliczeniu głosów i uzasadnieniu – zostały wytypowane trzy pary: Karolina i Bartek , Klaudia i Arek oraz Ania i Albert . Każda para uzasadniała swój wybór.

Klaudia, Arek - Islanderzy jednogłośnie wskazali was jako parę, które jest najgorzej dopasowana. Macie trzydzieści minut na spakowanie się i opuszczenie Wyspy miłości. Dziękuję wam bardzo.

Arek z drżącym głosem zabrał głos:

- Mega miło was było poznać, bardzo się z wami wszystkim związałem, gdzieś tam może, nie wszystkich może darzyłem szacunkiem, dlatego za to chciałem przeprosić, starałem się być najlepszą wersją siebie, nie zawsze wychodziło, w każdym bądź razie dziękuję, że mogłem was poznać, bo jesteście wspaniałymi ludźmi. Oby wam się udało.

Klaudia także dodała od siebie:

- Ja również wam dziękuję za to, że mogłam was poznać, życzę wam powodzenia, trzymam za was kciuki.