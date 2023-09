„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 17. Moc była w rękach dziewczyn. Niektóre wybory zaskoczyły!

„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 17. - co się wydarzyło? Przede wszystkim tym razem moc należała do pań. Jedni na to czekali, inni byli pełni obaw. Ale na Wyspie miłości było aż sześcioro singli. To musiało się zmienić.

„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 16. - co się wydarzyło? ZOBACZ ZDJĘCIA - Dziś wybierać będą panie - ogłosiła w Kręgu Ognia Karolina Gilon. Jedni na to czekali, inni byli pełni obaw. Ale na Wyspie miłości było aż sześcioro singli. To musiało się zmienić. A w niektórych parach zdecydowanie przydałaby się weryfikacja...

Jako pierwsza wyboru dokonała Jaqueline. - Wybieram chłopaka, który sprawia, że dobrze się czuję, jest dojrzały i fajnie mi się z nim rozmawia - powiedziała, wskazując Bartka R. Islander przyznał, że jest bardzo szczęśliwy. - Śpijcie razem, gdzie chcecie. Macie do dyspozycji cały dom i ogród - żartowała „Gigi”.

Prowadząca zachęcała Laurę, żeby ta zaskoczyła w Kręgu Ognia i trochę namieszała. Nic z tych rzeczy. - Chciałabym z tą osobą zbudować coś wyjątkowego - stwierdziła, wybierając Armina. Para nie mogła doliczyć się, które to ich wspólne parowanie. - Nieważne które, ważne, żeby tak już do końca - podsumowała Karolina Gilon.

- Wybieram tego chłopaka, bo w jego towarzystwie czuję się swobodnie, zaopiekowana, a rozmowa po prostu płynie - ogłosiła Wiktoria, która utworzyła parę z Łukaszem, wywołując niemałe zaskoczenie grupy. - Chemia Weroniki pozostała przy kimś innym - wytłumaczył otwartość na nową relację Islander. To się nazywa odwaga i ryzyko! Weronika wybrała Adama, mimo że chłopak powiedział jej wprost, że nie jest zainteresowany bliższą relacją. - Wiem, że będzie spał po drugiej stronie łóżka, ale to będzie dla mnie lepsze niż patrzenie, jak śpi z kimś innym - wyjaśniła. - Podziwiam, że jesteś taka waleczna - chwaliła prowadząca.

- Jest atrakcyjny fizycznie i bardzo inteligentny. To facet, z którym mam o czym porozmawiać i nie przysypiam w trakcie rozmowy - Ania wybrała Rafała, wbijając przy okazji szpileczkę Albertowi. - Koniec twojego singielstwa - zwróciła się do chłopaka „Gigi”. - Obyś to ty był chłopakiem, przy którym Ania się otworzy - dodała.

Wybór „Lori” był oczywisty. Między nią a Bartkiem S. wciąż bez dram. - Czuję się przy nim komfortowo i wydaje mi się, że chyba żaden mężczyzna nigdy tak mnie nie traktował - przyznała Islanderka. - Jestem zadowolony, że idzie to swoim tempem i będzie to trwałe - cieszył się chłopak.

Karolina nie miała wyboru. Utworzyła parę z Albertem. - Jest fajna, otwarta i żywsza, tak jak ja - komplementował partnerkę chłopak. - Czujemy się dobrze w swoim towarzystwie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie - stwierdziła Islanderka. - Ale jak będziesz chrapał, to cię zabiję - śmiała się.

- Na dziś to koniec, ale do zobaczenia niedługo. Przygotowałam dla was coś naprawdę specjalnego - pożegnała się z Wyspiątkami Karolina Gilon. O co chodzi? - W oficjalnej aplikacji programu „Love Island. Wyspa miłości” ruszyło głosowanie na ulubioną parę. Te, które dostaną najmniej głosów, będą zagrożone odpadnięciem - zdradziła „Gigi” po wyjściu z willi. Ponowne sparowanie Weroniki z Adamem wywołało prawdziwą burzę. Uczestnicy próbowali ogarnąć jakoś całą sytuację. - Jak mam odpaść to wolę wcześniej spać z facetem, który mi się podoba - tłumaczyła Islanderka. - Nie mam wobec niej żadnych emocji. Z tej mąki chleba nie będzie - podkreślił po raz kolejny chłopak. - Żeby nie było pretensji - nie pozostawił złudzeń. - Dzisiaj już nie będę spała w T-shircie. Wjeżdża seksualna piżama od mamy - zapowiedziała jednak Weronika.

Podczas porannych ploteczek „Lori” zwierzyła się z nocnej rozmowy z Bartkiem S. - Powiedział, że bardzo mocno się angażuje. A ja boję się, że ucieknę. Wytłumaczyłam mu, a on to zrozumiał. Ten człowiek wszystko rozumie - dziwiła się. - Pasujemy do siebie. Trzeba czasu dla naszej relacji, żeby się rozwijała - wyznał w tym czasie kolegom Islander.

Obgadywanie partnerów przy porannej kawce przerwał SMS. „Weź Barta na kort i pokaż mu, do czego służy rakieta” - odczytała Jaqueline i para mogła ruszyć poza willę. Krótki instruktaż, tenisowy mecz o masaż i buziaka, a po wszystkim kolacja, rozmowy o oczekiwaniach w związku i buziaki. - Jestem znana wśród znajomych, że robię najlepsze prezenty, najbardziej trafione i wydawało mi się, że skoro Adam ma urodziny to wypadałoby zrobić taką małą niespodziankę, która załagodzi sytuację między nami i pozwoli poczuć się komfortowo - powiedziała Weronika i wkroczyła do ogrodu z drobnym kulinarnym upominkiem dla partnera. Faktycznie zrobiło się miło, a po oczyszczeniu atmosfery wszyscy Islanderzy zaśpiewali Adamowi „Sto lat”.

„Dajcie się dziś ponieść i sprawdźcie, czy wasza relacja jest na fali” odczytali wiadomość Łukasz i Wiktoria. Para podczas chwil we dwoje poza willą pływała na pontonie ciągniętym przez motorówkę. Po dawce adrenaliny chillowali na pikniku na plaży. A dziewczyna przy okazji przełamała swój strach przed wodnymi atrakcjami. - Czułam się przy tobie bezpiecznie - wyznała partnerowi.

Pary wróciły do willi, pozostali mogli ich w końcu wypytać, jak poszły randki. - Fajnie rozmawialiśmy. Aż jestem zaskoczona, jak dobrze się przy nim czuję - opowiedziała Jaqueline. - Czuję, że jest wobec mnie szczera - cieszył się Bartek R. Choć oczywiście to relacja z morskich przygód Łukasza i Wiktorii zrobiła na wszystkich największe wrażenie.

