Agnieszka Wielgosz zachwyciła dekoltem w koronkach! To premiera teatralna, czy pokaz bielizny?

Agnieszka Wielgosz zachwyciła dekoltem!

Agnieszka Wielgosz to świetnie znana aktorka, która zdobyła uznanie i rozpoznawalność dzięki rolom w takich produkcjach jak „Pierwsza miłość", „Druga szansa", „Złotopolscy" czy „Plebania”. Ostatnio gwiazda pojawiła się premierze spektaklu „Petarda” w warszawskim teatrze Kamienica. Rudowłosa piękność pokazała się z bardzo sensualnej strony, dobierając do garnituru w ciemno-zielonym kolorze koronkowy top!

O czym jest spektakl „Petarda” w teatrze Kamienica?

Spektakl "Petarda" opowiada historię Romana (Robert Rozmus/Tomasz Schimscheiner), biznesmena i playboya, który idealnie zaplanował namiętną schadzkę z ponętną, choć niezbyt rozgarniętą Sandrusią (Dominika Kyszczyńska/Paulina Lasota). Jednak szybko się przekona, że troje to już tłum, a co dopiero sześcioro! Najpierw musi poradzić sobie z parą włamywaczy, sprytną i rezolutną Malwinką (Anna Jarosik/Andżelika Piechowiak) oraz przebiegłym kombinatorem Zbysiem (Andrzej Deskur/Jacek Kopczyński). Na domiar złego do domku wpada bardzo wzburzona i religijna żona Regina (Anna Korcz/Justyna Sieńczyłło) w towarzystwie dociekliwego adwokata-detektywa-fotografa amatora Alfreda Pszczółki (Marek Kaliszuk/Lesław Żurek). Kiedy całe to towarzystwo znajdzie się pod jednym dachem, wybuchnie niezłe zamieszanie! Nie zabraknie nawet arabskiego szejka i syren znad Bałtyku. Za reżyserię spektaklu "Petarda" odpowiada Jerzy Bończak, za scenografię Witek Stefaniak, a kostiumy przygotowała Anna Suskiewicz. Czwartkowa premiera przyciągnęła miłośników teatru, wśród których nie mogło zabraknąć wielu znanych twarzy. Pojawili się m.in.: Katarzyna Skrzynecka, Marcin Łopucki, Małgorzata Sadowska, Mateusz Banasiuk, Agnieszka Wielgosz, Katarzyna Ptasińska, Piotr Skarga, Tomasz Gęsikowski, Dorota Kamińska, Karolina Nowakowska, Aleksandra Mikołajczyk, Adriana Kalska, Beata Tadla, Joanna Moro, Ewa Lorska, Maciej Miecznikowski, Robert Wabich, Zofia Czernicka, Henryk Orfinger, Irena Eris i Adam Fidusiewicz.