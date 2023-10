„Love Island. Wyspa miłości 8” odcinek 33. Albert i Sofi odpadli z programu! Reszta wyspiątek chce wyrzucić też Karolinę i Rafała!

Udane randki dwóch par

Spina Alberta i Sofi!

Albert i Sofi postanowili nagrać filmik z pozdrowieniami do wszystkich fanów programu. Gdy byli już przygotowani i unieśli telefon w górę, Sofi zaczęła: „Hallo guys” Albert wybuchną śmiechem i zapytał partnerkę czy naprawdę musi używać języka angielskiego, skoro język polski jest ładny. Powstała z tego epizodu nieprzyjemna sytuacja, bo Albert porównał Sofi do Joanny Krupy co nie spodobało się dziewczynie i między Islanderami zapanowała niemiła atmosfera, która wygenerowała kłótnię. Ostatecznie doprowadziło to do dyskusji o bezsensownemu wprowadzaniu języka angielskiego na co dzień do rodzimej ojczyzny.