„Łowcy skarbów. Kto da więcej”. Kacper Kuszewski sprzedaje pamiątkę po zmarłym ojcu! Dlaczego chce się tego pozbyć?

Kacper Kuszewski w „Łowcy skarbów. Kto da więcej”

„U mnie w domu był taki podział obowiązków między rodzicami, że mama pilnowała, karała, karciła, sprawdzała, czy są lekcje odrobione, a tata robił ze mną fajne rzeczy. Uczył mnie jeździć na rowerze, uczył mnie pływać, uczył mnie żeglować” – wyznał Kacper Kuszewski, wspominając swoje dzieciństwo.

Wspomnienia wywołała przypominająca mu szczęśliwe chwile z ojcem nietypowa pamiątka, jaką aktor postanowił sprzedać w programie „Łowcy skarbów. Kto da więcej”, w którym zobaczymy go już dziś o godz. 18:00 w Czwórce.

Ta oryginalna pamiątka, zupełnie niepodobna do drobiazgów, jakie najczęściej stanowią skarby z dzieciństwa, to wiosło, które towarzyszyło małemu Kacprowi i jego tacie w żeglarskich eskapadach. „Mieliśmy (…) coś zupełnie wyjątkowego. Była to składana żaglówka, nie wiem czy wiecie, że w ogóle było coś takiego - polska konstrukcja, nazywała się Mewa” - opowiadał w rozmowie z prowadzącym, Krzysztofem Ibiszem i ekspertem, Danielem Stoińskim – Kacper Kuszewski.