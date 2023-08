„M jak miłość” odcinek 1735. Magda i Andrzej są załamani losem ojca Nadii, a Julia planuje zemstę! Co jeszcze się wydarzy? [NOWY SEZON]

„M jak miłość” odcinek 1735. - streszczenie powakacyjnego odcinka! Paweł zmaga się z decyzją sądu w sprawie oprawcy Basi. Nie jest w stanie się pogodzić z wyrokiem. Magda i Andrzej są wstrząśnięci, gdy poznają prawdę o losie ojca Nadii.

„M jak miłość” - w poniedziałki i wtorki o 20:55 na antenie TVP 2 – już od 28 sierpnia!

„M jak miłość”, odcinek 1735. w poniedziałek, 28 sierpnia 2023 roku, o godzinie 20:55 w TVP 2!

Co wydarzy się w „M jak miłość” po wakacjach?

Romans Adama (Jacek Kopczyński) i Sylwii (Hanna Turnau) wyjdzie w końcu na jaw, bo kochanków przyłapią w biurze Piotr (Marcin Mroczek) z Kamilem (Marcin Bosak). Werner poprosi jednak kolegów o dyskrecję – bliski paniki na myśl o utracie najnowszej ukochanej. - Przyjaciele... Nie wydacie mnie i mojej tajemnicy, prawda? Mogę na was liczyć?

- Daj spokój, jesteśmy tolerancyjni...

- Zresztą... mały coming out ci nie zaszkodzi…

- Przestańcie! Nie możecie mi tego spieprzyć! To najlepszy związek, jaki mi się w życiu trafił i nie chcę w nim niczego zmieniać!

Z kolei Paweł (Rafał Mroczek) pojedzie do sądu na ogłoszenie wyroku w sprawie ataku na Basię (Gabriela Raczyńska). Sędzia uzna, co prawda, Filipa (Kacper Zalewski) za winnego, ale chłopak do więzienia nie trafi. A Zduński, rozgoryczony, rzuci później do Franki (Dominika Kachlik):

- Gnojek dostał wyrok w zawiasach... To się nazywa sprawiedliwość?

- Co ja powiem Baśce? Że typ, który ją napastował, nie poniósł praktycznie żadnych konsekwencji?!

- Wiem, co czujesz, ale jeśli ty nie będziesz umiał zamknąć tych drzwi, to Basia też nigdy tego nie zrobi... Chcesz, żeby w kółko to rozpamiętywała? Tymczasem Basia i tak nie zazna spokoju… Bo gdy rozprawa się zakończy, ktoś podrzuci pod drzwi nastolatki kwiaty – z liścikiem od jej prześladowcy.

- „Przepraszam za wszystko. Filip Sowiński”...

- Przepraszam?! Ja mu dam „przepraszam”! Bezczelny!!!

Za to w finale: ciąg dalszy problemów Budzyńskich! Julia (Marta Chodorowska) w nowym odcinku nadal będzie zastawiać pułapkę na Andrzeja (Krystian Wieczorek) i kolejny raz okłamie Sylwię - opowiadając o „burzliwej” rozmowie z prawnikiem w sądzie.

- Był natarczywy, nalegał na spotkanie.(...) Zasugerowałam mu, żeby wybrał się na jakąś terapię. Najwidoczniej nie potrafi pogodzić się z tym, że stracił nade mną kontrolę…

- Chory facet! Naprawdę powinien się leczyć! A ty powinnaś zagrozić mu, że jeśli nie przestanie, pójdziesz z tym na policję! Później za to Malicka ukradnie należący do byłego kochanka szalik… i zacznie planować kolejny etap zemsty. Wieczorem Budzyńskich odwiedzi natomiast Milena (Katarzyna Fareniuk)… i przyniesie całej rodzinie wiadomość o śmierci Dimy, ojca Nadii. Magda (Anna Mucha) z Andrzejem będą załamani – nie wiedząc, jak przygotować małą na taki cios. Tymczasem Dima (Michał Pszeniczny)… będzie w tym czasie w rosyjskim więzieniu! Gotów walczyć o każdy nowy dzień… - Zrobię wszystko, żeby do ciebie wrócić, córeczko... Przetrwam najgorsze piekło... Co wydarzy się dalej?

"M jak miłość" o czym jest serial?

Serial opowiada historię sagi rodu Mostowiaków. Jak radzą sobie z trudnościami i nawigują meandry codziennych problemów i uczuć. Emitowany od 2000 roku, cieszy się niesłabnącą popularnością. Od września 2022 roku w telewizyjnej dwójce startuje już 23. sezon serialu. Kultowa produkcja przez lata przedstawiła nam grono kolorowych bohaterów, których wątki przeplatają się ze sobą. Perypetie Mostowiaków i osób z ich otoczenia można oglądać w poniedziałki i wtorki o 20:55 na antenie TVP2. Kulisy programu o 20:40.

Niezwykły mural patriotyczny w Brzesku