Maciej Damięcki nie żyje. Kim był ojciec Mateusza i Matyldy Damięckich? Publikujemy archiwalne zdjęcia

Kim był Maciej Damięcki?

Walka z nowotworem Macieja Damięckiego

Aktor mierzył się także dwukrotnie z nowotworem. Niedługo po debiucie - zaliczył go w wieku zaledwie 12 lat! - karierę na kilka lat wstrzymała wstrząsająca diagnoza lekarska. Wykryto u niego bowiem raka tarczycy na wczesnym etapie. Zawdzięcza to ekipie realizującej w 1957 r. ekranizację powieści „Król Maciuś I”. - Miałem grać Felka. Umowa była już podpisana i ktoś z produkcji zauważył, że zamiast dołka mam górkę na szyi. Skierowano mnie do lekarza i okazało się, że to nowotwór, do tego złośliwy. Natychmiast wysłano mnie do Szwecji na operację. Gdyby nie to, że produkcja filmu pomogła w wyjeździe, pewnie już bym nie żył. W Polsce medycyna nie była jeszcze na takim poziomie, a moich rodziców nie byłoby stać na wysłanie mnie na leczenie za granicę. Dlatego często powtarzam, że aktorstwo uratowało mi życie - przytacza jego słowa dla Plejady serwis Pudelek.